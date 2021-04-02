Грозный, , 13:30 — REGNUM В Чечне состоялась памятная акция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. В республике высажено более 6 тыс. саженцев в память о каждом ушедшем на фронт жителе республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства природы региона.

Деревца были высажены на территории Грозненского лесничества в рамках международной акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие активисты молодежно-патриотических движений и волонтеры, сотрудники минприроды ЧР, филиала ФБУ «Рослесозащита», других органов власти — всего около 100 человек.

Как отметили в минприроды Чечни, всего в 2021 году на территории республики будет высажено 126 тыс. саженцев деревьев разных пород.