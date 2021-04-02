Москва, 2 апреля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Кирилл Дмитриев

«Путин в Кремле сегодня. Позанимается вакцинами на встрече с руководителем РФПИ. Он будет сегодня на докладе у президента», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на встрече речь пойдёт о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции за рубеж.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, уже зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Напомним, на днях первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в Иран.