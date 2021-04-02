Ереван, , 13:27 — REGNUM Россия направила уже порядка $15 млн на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 2 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Прямая финансовая помощь России на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал Руденко в интервью газете «Новое время» (Армения).

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

Читайте также: Глава Генштаба ВС РФ обсудил с армянским коллегой военное сотрудничество