Тольятти, Самарская область, , 13:30 — REGNUM Российское предприятие АвтоВАЗ готовит свои производственные линии под выпуск французского хэтчбека Renault Clio. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Отмечается, что на АвтоВАЗе несколько дней назад в комплексе покраски машин на платформе ВО были окрашены два кузова Renault Clio, после чего они были отправлены в научно-технический центр предприятия для отработки процесса сборки.

По предварительной информации, Renault Sandero нового поколения могут начать производить на мощностях Научно-технического Центра АвтоВАЗа уже в этом месяце.

Таким образом, подготовка к смене поколения машин на «тележке» CMF-B идёт полным ходом.

Ранее АвтоВАЗ подписал в Казахстане договор о сотрудничестве с ГК «Аллюр». Казахстанская компания будет собирать автомобили Lada на заводе в Кустанае. Более подробная информация о моделях, производство которых планируют организовать на предприятии, будет сообщена позднее.

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