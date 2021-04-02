Барнаул, , 13:27 — REGNUM Задержанная накануне по мошеннической статье представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелла Штань решением Октябрьского районного суда Барнаула отправлена в СИЗО. Как сообщает 2 апреля региональное СУ СК РФ, поводом заключения под стражу стало возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Представителю губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ранее, в марте 2021 года правоохранители добились ограничения свободы для ещё одного фигуранта данного дела — директора частного детского сада Happy Baby.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань причастна к подготовке фиктивных документов, которые позволили руководству барнаульского частного детского сада «Happy Baby» получить незаконно 14 миллионов рублей бюджетных средств, выяснили сотрудники УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю. По месту жительства и работы обвиняемых прошли обыски.

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