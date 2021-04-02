Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных носителей коронавируса — соответственно 116 и 99. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 2 апреля, всего в Ульяновской области официально подтверждён 51 021 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 99.

Победили болезнь 47 710 человек, из них за последние сутки — 116. В целом доля выздоровевших составила 93,5%.

В то же время в Ульяновской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 985.

Отметим, что в Ульяновской областной детской больнице появилось два реанимобиля общей стоимостью около 8 млн рублей. В год учреждением обрабатывается около 800 обращений, примерно в 450 случаях необходима экстренная перевозка ребенка.