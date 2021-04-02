Москва, , 13:25 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ обсуждали президент России Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом 2 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, тема ОПЕК+ была затронута во время телефонного разговора 1 апреля. Песков отметил, что в Кремле ценят доверительное и эффективное сотрудничество с Саудовской Аравией.

Представитель Кремля добавил, что Путин уже в курсе результатов министерской встречи ОПЕК+, которая прошла 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти. По итогам торгов 1 апреля баррель нефти марки Brent подорожал на 2,57%.

Читайте также: Нефть позитивно отреагировала на решение ОПЕК+