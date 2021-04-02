Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Свердловский областной суд приговорил жителя Первоуральска (Свердловская область) Вячеслава П. к 17 годам колонии строгого режима за убийство и ряд других преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданин обвинялся в семи преступлениях: покушении на преступление, неправомерном завладении автомобилем, умышленном уничтожении имущества, убийстве, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчина убил женщину в судебном участке в Первоуральске, а также ранил судебного пристава и посетителя. Убитая была сожительницей обвиняемого.

Суд дал гражданину 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 18 марта 2020 года. Подозреваемого удалось задержать в тот же день по горячим следам.

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