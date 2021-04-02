Сеул, , 13:26 — REGNUM Личная встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена может состояться в апреле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в Сеуле.

По данным источников, в настоящее время стороны проводят консультации об организации встречи до саммита Большой семерки (G7), который состоится в Великобритании 11−13 июня.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может состояться в рамках саммита Большой семерки.

В случае, если сторонам удастся договориться, то шанс визита Мун Чжэ Ина в Вашингтон возрастает. Ожидается, что вопрос визита будет поднят в ходе встречи главы Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хуна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Напомним, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 4 февраля, Мун Чжэ Ин и Джо Байден договорились провести личную встречу как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

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