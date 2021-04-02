Уфа, 2 апреля 2021, 13:32 — REGNUM Проверку после публикации в СМИ информации о том, что в Башкирии простаивают автобусы ГУП «Башавтотранс» организовала республиканская прокуратура. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства дадут оценку сведений о неиспользовании автобусов организацией на автобусных маршрутах, а также нарушении трудовых прав водителей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подписали соглашение по модернизации трамвайной сети Уфы.