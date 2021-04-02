Уфа, , 13:32 — REGNUM Проверку после публикации в СМИ информации о том, что в Башкирии простаивают автобусы ГУП «Башавтотранс» организовала республиканская прокуратура. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура республики с привлечением территориальных прокуроров проводит проверку по сообщениям СМИ о неэффективном использовании бюджетных средств, выделенных на приобретение в 2019—2020 гг. автобусов для ГУП «Башавтотранс», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства дадут оценку сведений о неиспользовании автобусов организацией на автобусных маршрутах, а также нарушении трудовых прав водителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подписали соглашение по модернизации трамвайной сети Уфы.