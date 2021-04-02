Ярославль, 2 апреля 2021, 13:23 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области подтвердило задержание депутата областной думы, председателя комитета экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Романа Фомичёва. Об это корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ведомства.
Подробности уголовного дела пока неизвестны.
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