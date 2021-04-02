Аксайский район, Ростовская область, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области две многодетные семьи получили положенные по закону участки земли с помощью прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 2 апреля.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация Аксайского городского поселения с 2018 года не принимала мер по предоставлению участков двум многодетным семьям. Реакции не последовало даже после того, как прокуратурой было внесено представление главе администрации городского поселения.

В результате дело дошло до суда. Аксайский районный суд потребовал «образовать земельные участки для последующего предоставления указанным семьям, обеспечив их необходимой инженерной инфраструктурой». Решение суда местные власти исполнили.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область в течение трёх лет должна получить 2,2 млрд рублей на оснащение земельных участков, предназначенных многодетным семьям, инженерными сетями.

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