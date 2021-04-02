Киев, 2 апреля 2021, 13:25 — REGNUM Украина находится на третьем месте по уровню смертности от последствий COVID-19 среди европейских стран с населением более 10 млн человек. Соответствующие данные опубликовала Киевская школа экономики (КШЭ), сообщила 2 апреля украинская газета «Сегодня».
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По данным КШЭ, на первом и втором месте находится Чехия и Польша, после Украины идут Румыния и Швеция.
Он также отметил, что количество умерших от COVID-19 на Украине превышает показатели осени 2020 года на 34% и будет расти, как минимум, две недели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будут вводить комендантский час в связи с пандемией, а также отметил эффективность «адаптивного карантина».
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