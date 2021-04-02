Краснодар, , 13:21 — REGNUM В Краснодарском крае на 7,5% сократился прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом за неделю с 27 марта по 2 апреля, данные привели в пресс-службе администрации региона.

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«В течение последней недели ежедневно регистрировали от 107 до 119 новых случаев. Число новых случаев на 7,5% ниже предыдущей недели», — прокомментировала ситуацию на брифинге

На Кубани за неделю на 7,5% сократилось число новых заболевания коронавирусом специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая.

Также, по её словам, с 27 марта по 2 апреля доля случаев заболевания, при которых источником инфекции были контакты с больным в семье, остаются на уровне 45%. За неделю чаще болели женщины — 57,6%, среди новых носителей дети составляют 3,2%.

Всего на 2 апреля в Краснодарском крае подтверждено 42 588 случаев заражения, выздоровели Выздоровели 37 406 человек, врачи не смогли спасти 2 345 пациентов с COVID-19.