Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM 17 работников Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в Бурятии пожаловались на неполучение разовой помощи в связи с заражением коронавирусом при исполнении своих обязанностей на работе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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Как отмечается, правительство региона в апреле 2020 года постановило давать дополнительные меры поддержки медикам в виде разовой помощи. В связи с этим прокурор Октябрьского района Улан-Удэ подал иск к министерству соцзащиты республики.

Однако дело было прекращено судом после исполнения требований. Медикам было выплачено 1,7 млн рублей.

«Кроме того, по представлению прокуратуры республики Правительством региона 83 работникам медицинских организаций произведены компенсационные выплаты в сумме 8,7 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.