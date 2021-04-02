Минск, , 13:16 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии 2 апреля приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». После вступления поправок в силу существенно расширится толкование экстремизма, станет попроще и быстрее привлекать граждан к уголовной ответственности за экстремизм.

Под экстремизм вскоре попадут действия, направленные против «суверенитета и независимости», а также территориальной целостности постсоветской республики. в частности, призывы к вхождению Белоруссии в состав России будут трактоваться как «экстремистские» с уголовной ответственностью. Особый символизм поправкам придаёт дата их принятия — 2 апреля, когда отмечается государственный праздник — День единения народов России и Белоруссии.

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Законопроектом устанавливается не только ускоренная процедура рассмотрения «экстремистских» уголовных дел (ст. 130 УК РБ, предусматривает до 12 лет лишения свободы), но также существенно расширено толкование термина «экстремистские материалы», указаны новые признаки отнесения информационной и иной продукции к «экстремистской». Сейчас в Белоруссии выявляют такие признаки «экспертные комиссии», которые не имеют статуса экспертных организаций и состоят из назначенных представителей госорганов, которые не являются экспертами по экстремизму.

Согласно поправкам, расширяется перечень государственных органов — субъектов противодействия экстремизму. Координацию их деятельности будут осуществлять органы внутренних дел (МВД). Прописан порядок запрета деятельности экстремистских объединений.

Законопроект был внесён на рассмотрение нижней палаты Нацсобрания правительством при активной поддержке генпрокуратуры. Нынешний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед принял активное участие в политических репрессиях и искоренении инакомыслия, отметившись на посту председателя госкомитета судебных экспертиз в уголовном «деле регнумовцев» — белорусских авторов российских изданий, критиковавших проявления русофобии, в том числе в рамках проводимой Александром Лукашенко политики «белорусизации».

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