Чебоксары, , 13:16 — REGNUM В Чувашии вылечился от COVID-19 ещё 41 человек, при этом зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По информации на 2 апреля, с начала пандемии в республике лабораторно выявлено 22 882 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 45.

Всего вылечились 20 875 пациентов (или 91,23%), из них за сутки выздоровел 41 человек. Диагноз COVID-19 в настоящее время официально поставлен 777 пациентам.

Также за последние сутки в Чувашии COVID-19 стал причиной смерти шестерых человек. Всего умерли 1230 пациентов с коронавирусом.

На заседании республиканского оперативного штаба было отмечено, что уровень лабораторных исследований не дотягивает до рекомендованных суточных показателей: проводится 137,7 тестов при установленных 200 на 100 тыс. населения. Глава Чувашии Олег Николаев поручил министерству здравоохранения усилить работу, а управлению Роспотребнадзора рекомендовал более чётко определить круг лиц, входящих в зону риска.