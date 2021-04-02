Саратов, , 13:25 — REGNUM В Саратовской области центры занятости населения возобновляют личный прием, прерванный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал министр труда и соцразвития региона Сергей Егоров.

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Согласно документу, ограничения снимаются «в целях снижения напряженности на рынке труда и перехода к полноценному оказанию государственных услуг в сфере занятости населения». Прием жителей организуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области режим самоизоляции для населения старше 65 лет продлили до 12 апреля. Примечательно, что в понедельник, 29 марта, своим же постановлением вице-губернатор Роман Бусаргин с 1 по 12 апреля объявлял режим самоизоляции для этой категории граждан рекомендательным. Видимо, региональные власти одумались и решили вернуть ограничения для пожилого населения, которые действуют в регионе с 15 июня 2020 года.

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