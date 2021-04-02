Тбилиси, , 13:21 — REGNUM «Ликование» лидеров оппозиционных партий Грузии по поводу жёсткого совместного заявления членов Европейского парламента в адрес правящей партии «Грузинская мечта» преждевременно. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 апреля заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский на брифинге.

Он прокомментировал призыв семи евродепутатов приостановить выделять финансовую помощь Грузии из-за того, что местные власти не могут разрешить политический кризис.

«Самым плохим и огорчительным является то ликование, которое поднялось в оппозиции, — сказал Вольский. — Я не думаю, что заявление семи парламентариев как-то может повлиять на то стратегическое направление, которое важно не только для Грузии, а и для всех стран ЕС».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 30 марта провалился очередной раунд переговоров между властями и оппозицией по выходу из кризиса.

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