Владимир, , 13:15 — REGNUM Во Владимирской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 15 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только за медицинской помощью, на прогулки с животными, в ближайшие магазины и аптеки. Социальные службы по заявкам доставляют пенсионерам продукты на дом и помогают с бытовыми делами.

От режима самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или имеют справку о выявлении у них антител к COVID-19.

Работающим пенсионерам, которые не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске, электронные больничные продлят до 1 мая.