Минск, , 13:18 — REGNUM Свои поздравления председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с Днем единения народов России и Белоруссии направил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба белорусского правительства.

«В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран», — говорится в поздравлении главы белорусского правительства.

Также Головченко отметил, что он уверен в том, что усилия Москвы и Минска и в будущем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что председатель правительства России Михаил Мишустин может провести переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко в текущем месяце.