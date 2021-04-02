Москва, 2 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн записал песню «Новая Волна» совместно с DJ Smash (настоящее имя — Леонид Ширман). Клип на трек был опубликован на его YouTube-канале.

Okras Моргенштерн

В видеоролике показан конец света: на Землю падает астероид. Моргенштерн и DJ Smash предстают в виде служителей храма, которые в момент столкновения астероида с планетой устраивают «последнюю» вечеринку.

Отметим, что песня «Я Волна» от DJ Smash была популярна 13 лет назад. В новой версии помимо названия, по мнению зрителей, мало что изменилось: только добавился текст Моргенштерна с нецензурной лексикой.