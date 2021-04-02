Москва, 2 апреля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Участники военного конфликта в Нагорном Карабахе не применяли оперативно-тактический комплекс «Искандер». Об этом 2 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

«Они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что не знает, располагает ли министерство обороны подробной информацией о заявлении азербайджанской стороны.

Ранее национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) заявило, что обнаружило обломки ракетного комплекса «Искандер» в городе Шуша. Представитель агентства обвинил армянскую сторону в применении этих ракет против армии Азербайджана.