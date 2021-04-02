Варшава, , 13:12 — REGNUM Польский футболист Аркадиуш Милик после окончания текущего сезона, то есть летом, покинет французский футбольный клуб «Марсель» и начнет выступать за итальянский «Ювентус». Об этом 2 апреля сообщил агент польского нападающего Фабрицио Де Векки изданию L'Equipe.

«Нынешняя команда Милика «Марсель» готова продать футболиста за 12 миллионов евро. С учетом, что ранее эксперты оценивали сумму за него в 22 миллиона, условия для итальянской команды очень выгодные», — сообщил агент футболиста.

Нападающий играет за «Марсель» всего несколько месяцев. Он успел провести восемь матчей и забить в них четыре гола. Но несмотря на удачное начало, он выразил недовольство участием во французской команде.

«У меня была и есть мечта играть за один из величайших клубов мира — «Ювентус». Даже выступая за другие команды, я всегда следовал к этой цели. На этот раз всё получилось», — прокомментировал футболист грядущий трансфер.