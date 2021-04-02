Томск, , 13:11 — REGNUM По состоянию на 2 апреля в Томской области выявлено 31 445 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 28 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус победили 30 350 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 27 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в регионе было выявлено 30 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 29 человек.

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