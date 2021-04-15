Коронавирус не отступает. Общее число заболевших в мире по состоянию на 7 апреля превысило 132 млн человек. Лидером в коронавирусной статистике являются США, где с начала пандемии выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 553 120 человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире. Между тем специалисты всё чаще говорят о постковидном синдроме, фиксируют распространение новых штаммов вируса. Не утихают и скандалы вокруг вакцин и последствий вакцинирования. Вместе с тем учёные уже испытывают вакцину от коронавируса для кошек и других животных. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

13:16 02.04.2021 Власти Австралии ведут расследование возникновения у одного из жителей страны тромбоза после прививки от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача Австралии Майкла Кидда. Об этом:В Австралии расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

13:17 02.04.2021 В повторных пробах сточных вод, взятых сотрудниками Тартуского университета в Эстонии, вновь обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявления ученых. Читайте подробнее: В сточных водах в Эстонии вновь обнаружен коронавирус

13:17 02.04.2021 На Украине не планируют вводить комендантский час в связи с пандемией коронавируса, а также убеждены в эффективности «адаптивного карантина». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом:На Украине не планируют вводить комендантский час из-за пандемии

13:17 02.04.2021 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:18 02.04.2021 Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2. Статью с описанием разработки ученые опубликовали на bioRxiv.

13:18 02.04.2021 Ученые продолжают выяснять, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и разносить его как в городских условиях, так и в дикой природе. Последние исследования показывают, что это в принципе возможно в крупных популяциях домашних кошек и хорьков, а также среди диких вьетнамских крыс.

13:19 02.04.2021 Более чем у 10 000 человек в лене Стокгольм был диагностирован постковидный синдром. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Стокгольме назвали число жителей, страдающих от постковидного синдрома

13:25 02.04.2021 На Украине смертность от последствий COVID-19 будет расти ещё минимум две недели. О этом заявил эксперт Киевской школы экономики. Подробности в материале: На Украине опубликовали рейтинг стран по числу смертей от COVID-19

13:36 02.04.2021 На сегодняшний день на территории Соединенных Штатов было выявлено 11,5 тыс. случаев заражения штаммом коронавируса B.1.1.7, который также называют британским. Об этом 2 апреля сообщает телекомпания CNN со ссылкой данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом: В США выявили свыше 11,5 тыс. носителей «британского» штамма коронавируса

13:37 02.04.2021 Премьер-министр Нигерии Бриги Рафини сделал прививку китайской вакциной от COVID-19. news. cn

13:46 02.04.2021 3 апреля в Южную Корею поступит 216 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: Названа дата поставки вакцины AstraZeneca в Южную Корею в рамках COVAX

13:59 02.04.2021 В трёх населенных пунктах Грузии Каспского муниципалитета в крае Шида-Картли в рамках борьбы с пандемией введены повышенные меры безопасности. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии. Читайте также: В трёх населенных пунктах Грузии введены повышенные меры безопасности

14:01 02.04.2021 Первая вакцина от коронавирусной инфекции, адаптированная для использования среди кошек и других животных, разработана и испробована группой молекулярных биологов из США и Нидерландов под руководством научного сотрудника нидерландского подразделения компании MSD Animal Health Мартина Лангерейса. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале препринтов bioRxiv. Читайте также: Вакцину от COVID-19 для кошек испытали биологи из США

14:09 02.04.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 36 125 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 910 тыс. человек

14:34 02.04.2021 Вакцина Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

14:50 02.04.2021 Владимир Путин провёл 2 апреля встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Обсуждалась текущая работа фонда, а именно — борьба с COVID-19. Дмитриев информировал главу государства об участии фонда в разработке тест-систем, производстве и продвижении вакцин и противовирусных препаратов в мире.

14:51 02.04.2021 Дмитриев — Путину: «Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом».

14:53 02.04.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» 75.ru

14:53 02.04.2021 Дмитриев — Путину: «Спутник V» — одна из наиболее эффективных вакцин в мире, с эффективностью более 90 процентов. Мы также предложили другим партнёрам, у которых эффективность менее 90 процентов, один из наших уколов, для того чтобы повышать их эффективность. Мы активно работаем с российскими производителями, в том числе за три месяца построили «Спутник Технополис» с компанией «Р-Фарм», и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины. Также налаживаем международное производство, как Вы нам и поручали. Уже есть договорённости с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире, и мы планируем уже… Во-первых, Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность. Таким образом, это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведённой за рубежом вакцины на внешние рынки».

14:56 02.04.2021 Президент России Владимир Путин обсудил с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Путин обсудил с главой Монголии поставки вакцины от COVID-19

14:59 02.04.2021 В Южной Корее решают вопрос о поставках в страну вакцин от COVID-19 производства Moderna, Janssen и Novavax. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна. Подробнее в материале: Премьер-министр Южной Кореи рассказал о вакцинации от COVID-19

15:14 02.04.2021 Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии выявили 5325 носителей коронавируса за сутки

15:28 02.04.2021 В Нидерландах женщина умерла от эмболии легких после того, как ей сделали прививку от COVID-19 вакциной британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает нидерландский исследовательский центр Lareb, который занимается выявлением побочных эффектов. Об этом: Женщина в Нидерландах скончалась после прививки AstraZeneca

15:40 02.04.2021 Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии ввели из-за того, что президент республики Майя Санду препятствует назначению премьер-министра страны и формированию правительства. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон 2 апреля в своём телеграм-канале. Читайте также: Режим ЧП в Молдавии ввели из-за действий президента — Додон

15:46 02.04.2021 Латвийская полиция начала проверку местной религиозной общины Kristus pasaulei, члены которой подозреваются в неоднократном нарушении требований эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил tvnet.lv. Об этом: Полиция Латвии проверяет христианскую общину на нарушение мер

15:54 02.04.2021 Власти штата Нью-Йорк отменили обязательный карантин для путешествующих внутри США. Об этом 1 апреля сообщило издание Bronx News 12. Читайте также: В штате Нью-Йорк отменили карантин для местных туристов

16:29 02.04.2021 Большинство вакцинированных вакциной Sinopharm людей в Киргизии чувствуют себя нормально, но около 3% сообщили врачам о повышении температуры, порядка 3,5% пожаловались на головную боль и около 7% — на вялость. Читайте также: Глава минздрава Киргизии рассказал, как ощущается китайская вакцина

16:39 02.04.2021 Скорость размножения вируса, вызывающего COVID-19, превысила порог, который эксперты считают максимальным риском. Этот показатель, также известный как скорость заражения или базовое репродуктивное число (Rt), демонстрирует количество людей, которых заражает в среднем каждый инфицированный человек, пишет испанское издание La Razón. Об этом: Четвёртая волна? Число заражённых COVID-19 в Испании растёт

16:43 02.04.2021 Латвия сможет получить рекордную партию вакцины BioNTech/Pfizer лишь при условии, что темпы вакцинации в стране окажутся ниже среднеевропейских. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Латвии Оскар Шнейдерс местным СМИ по итогам переговоров в Брюсселе. Читайте также: Поставку вакцины от коронавируса в Латвию ЕС привязал к темпам вакцинации

16:48 02.04.2021 В США за последние 24 часа зафиксировано 79 029 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 2 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявлено свыше 79 тыс. новых случаев коронавируса

16:54 02.04.2021 Три игрока футбольного клуба «Ювентус», которые устроили вечеринку, не попадут в заявку на ближайший матч в чемпионате Италии против «Торино». Об этом 2 апреля сообщил главный тренер команды Андреа Пирло. Читайте также: Устроившие вечеринку футболисты «Ювентуса» не сыграют в матче с «Торино»

17:36 02.04.2021 По сравнению с прошлой неделей в Польше наблюдается замедление роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга. По статистике, отметил он, суточное количество заражений за последние 24 часа снизилось на 13% по сравнению с прошлой пятницей. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 30546 новых случаев заражения коронавирусом

17:38 02.04.2021 «Кончина Бахтияра Шакирова не связана с китайской вакциной от коронавируса. Отдельные лица, не подтвердив факт, необоснованно распространили фейковую новость в соцсетях», — утверждает посольство Китая в Киргизии. Об этом: Посольство КНР: Сотрудник МИД Киргизии умер не из-за китайской вакцины

17:43 02.04.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подписал распоряжение о начале «постковидной» реабилитации. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил 2 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время брифинга. Читайте подробнее: В Польше откроются центры реабилитации для перенесших COVID-19

17:46 02.04.2021 Компания из США Johnson & Johnson, являющаяся разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях. Об этом 2 апреля сообщает CNN. Об этом: Johnson & Johnson начала испытания вакцины от COVID-19 на детях

18:09 02.04.2021 Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Нидерландах среди жителей младше 60 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 2 апреля CNN. Об этом: Нидерланды запретили гражданам до 60 лет использовать вакцину AstraZeneса

18:33 02.04.2021 Летняя Универсиада 2021 года, которая должна была пройти с 18 по 29 августа в китайском городе Чэнду, перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщила Международная федерация университетского спорта (FISU). Об этом: Летняя Универсиада — 2021 перенесена из-за пандемии

18:57 02.04.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3402 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 52 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 3,4 тысячи носителей коронавируса

19:35 02.04.2021 К 2 апреля 2021 года в Черногории вакцинированы от коронавируса 22 947 человек, то есть 3,7 процента населения, сообщается на сайте covidodgovor.me. Читайте также: Число вакцинированных в Черногории приближается к 4%

20:26 02.04.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 659 917 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 626 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 660 тысяч новых случаев COVID-19

20:39 02.04.2021 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не хочет ссориться с ЕС, поэтому и не закупает «Спутник V». Об этом: Власти Греции объяснили отказ от «Спутника V»

22:34 02.04.2021 Партия вакцины компании AstraZeneca в аэропорту в Бразилии. (сс) Agência Brasília

22:43 02.04.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 133 740 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3860 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 50 человек — это новый антирекорд для страны. Днем ранее скончались 29 человек. 108 947 пациентов выздоровели. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 1320 носителей коронавируса

22:53 02.04.2021 Вакцина против COVID-19 принесла большое облегчение людям, которые уже были иммунизированы; хотя есть риск того, что они могут снова заразиться, он гораздо меньше, и болезнь проходит более мягко. Однако остается много сомнений, и одно из них заключается в том, придется ли этим людям снова проходить вакцинацию, пишет испанское издание Última Hora. Читайте подробнее: В Испании обсудили возможность ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

23:01 02.04.2021 Вакцина от коронавируса ''ЭпиВакКорона'' gov39.ru

23:16 02.04.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 125 842 случая заражения коронавирусом. 92 500 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2247 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек в возрасте от 43 до 87 лет — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 336 носителей коронавируса

23:17 02.04.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 92 198 случаев заражения коронавирусом. 76 402 пациента уже здоровы. 1894 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 902 человека. Читайте также: В Косово за сутки выявили 793 носителя коронавируса

01:00 03.04.2021 Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на пресс-конференции 2 апреля заявил, что пожертвованные вакцины из Сербии стоят около 700 000 евро. Он добавил, что этим летом в знак признательности сербские туристы освобождаются от уплаты пошлин на автомагистралях Северной Македонии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Об этом: Премьер-министр Македонии заявил об отмене пошлин для сербских туристов

01:29 03.04.2021 В Турции за прошедшие сутки выявили 42 308 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Турции за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

01:51 03.04.2021 Три случая тромбоза у пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca, были выявлены с 19 по 25 марта во Франции. Об этом 2 апреля сообщается на сайте французского фармрегулятора (ANSM). В результате два человека скончались. Подробности в материале: Во Франции от тромбоза после прививки AstraZeneca умерли еще два человека

02:15 03.04.2021 В Молдавии с 3 апреля начал действовать запрет на выход из дома в ночное время суток, объявленный в рамках борьбы с COVID-19. Новые ограничения введены Комиссией по чрезвычайным ситуациям на срок до 30 мая. Читайте также: В Молдавии вступил в силу комендантский час

03:09 03.04.2021 После выявления за последние сутки еще 70 238 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии их общее подтвержденное число достигло 12 910 082. Об этом сообщил на своем сайте минздрав страны. Об этом: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 12,9 млн

04:21 03.04.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 543 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее четыре дня подряд выявляют более 500 носителей коронавируса

04:39 03.04.2021 В США к настоящему времени вакцинацию от коронавируса американскими препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna (по две дозы) или Johnson & Johnson (одна доза) завершили примерно 20% жителей. Об этом глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила 2 апреля в ходе проходившего по видеосвязи брифинга для иностранных СМИ. Читайте также: В США от COVID-19 полностью привился каждый пятый житель

05:30 03.04.2021 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2353 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны. Об этом: В Эфиопии выявили за сутки свыше 2,3 тысяч носителей коронавируса

06:03 03.04.2021 Затягивание властями ЕС регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» «непрямо вынуждает» правительство Чехии начать переговоры с Россией о закупке препарата. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш 2 апреля в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Чехии заявили о принуждении со стороны ЕС по поводу закупки «Спутника V»

06:59 03.04.2021 Глава индийского штата Махараштра пригрозил жителям региона ввести карантин, если они не ограничат свои перемещения самостоятельно, сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Жителям индийского штата Махараштра пригрозили карантином

07:18 03.04.2021 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 10 222 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 10 тысяч носителей коронавируса

07:20 03.04.2021 Авиакомпания «Аэрофлот», национальный авиаперевозчик России, в июне 2021 года возобновит движение между Дубровником и Москвой и свяжет столицу России с аэропортом Пулы в Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 апреля. Подробности в материале: Аэрофлот возобновит авиаперевозки в Хорватию летом 2021 года

07:21 03.04.2021 Тест на коронавирус президента Аргентины Альберто Фернандеса показал положительный результат. Об этом вечером 2 апреля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Президент Аргентины заболел COVID-19

07:25 03.04.2021 На прошлой неделе в районе приморско-горанского округа полиция выявила 16 случаев нарушения эпидемиологических мер, и это самое большое число таких случаев на пограничных переходах в Словению, заявили 2 апреля в приморско-горанской полицейском отделе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте также: Хорватская полиция выявила нарушения эпидемиологических мер на границе

08:41 03.04.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 8112 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Подробности в материале: В Чили за сутки выявили новое рекордное число зараженных коронавирусом

08:50 03.04.2021 В Киргизии за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Читайте также: В Киргизии за сутки выявили более 140 носителей SARS-CoV-2

08:50 03.04.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 20 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 5186 инфицированных были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщил 3 апреля министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом: На Украине за сутки выявили более 20,3 тыс. инфицированных SARS-CoV-2

08:53 03.04.2021 2 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 117 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 876. об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 117 человек

09:17 03.04.2021 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Узбекистане за сутки, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили 196 носителей коронавируса

09:25 03.04.2021 В Узбекистане во второй день вакцинации (2 апреля) от коронавирусной инфекции были привиты 9211 человек, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки от SARS-CoV-2 были привиты более 9 тыс. человек

12:54 03.04.2021 Общие финансовые потери Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции составили около $3 млрд. Об этом свидетельствует отчёт Управления генерального инспектора NASA. Об этом: В NASA оценили финансовые потери из-за COVID-19

13:15 03.04.2021 Тест на антиген коронавируса президента Аргентины Альберто Фернандеса оказался положительным, однако он чувствует себя хорошо и в настоящее время ожидает подтверждения второго ПЦР-теста. Об этом 3 апреля аргентинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Президент Аргентины сдал положительный тест на коронавирус

13:22 03.04.2021 Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» — центр им. Н. Ф. Гамалеи — отреагировали на сообщение президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя заражение коронавирусом, заявив, что вакцинация избавит его от тяжелых форм нового заболевания. Об этом 3 апреля говорится в их ответе на сообщение аргентинского лидера о положительном тесте на SARS-CoV-2 на его странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В центре им. Гамалеи отреагировали на результаты теста президента Аргентины

14:52 03.04.2021 В Белоруссии за сутки выявили 1371 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1,3 тыс. носителей SARS-CoV-2

15:06 03.04.2021 В настоящее время в двух иранских провинциях началась четвертая волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова приводит пресс-служба иранского лидера. Об этом: Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

15:22 03.04.2021 Украине нужно начать производить свою вакцину от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом 3 апреля глава украинского минздрава написал на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Украине нужно производить свою вакцину от COVID — министр здравоохранения

15:34 03.04.2021 Материал агентства Bloomberg, согласно которому российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, вызвал споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Скоро с голым задом ходить будем!» — Bloomberg похвалил экономику России

15:40 03.04.2021 Прогноз аналитического портала «СберИндекс», согласно которому количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Коронавирус однозначно стал бизнесом» — Сбербанк дал прогноз по ковиду

15:42 03.04.2021 В Армении за сутки выявили 1192 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили почти 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

16:53 03.04.2021 Материал РИА Новости, согласно которому в Турции отмечаются антирекорды по случаям выявления коронавируса, но страна не собирается закрывать границы для туристов, вызвал споры в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Прибыль для Турции важнее» — стоит ли отдыхать в условиях коронавируса?

18:22 03.04.2021 На территории США за минувшие сутки выявили более 69 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 3 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки скончались еще 967 пациентов с COVID-19

18:59 03.04.2021 В столице Грузии Тбилиси сегодня, 3 апреля, проходит акция протеста с требованием снять ограничение на выход людей на улицу в ночное время. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli. Читайте подробнее: В Тбилиси проходит акция протеста против коронавирусных ограничений

19:05 03.04.2021 В Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca из-за тромбов скончались семь человек. Об этом 3 апреля сообщает газета The Financial Times со ссылкой на британский медицинский регулятор — Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Об этом: В Британии из-за тромбоза после прививки AstraZeneca умерли семь человек

19:09 03.04.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 3423 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили более 3 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:46 03.04.2021 За минувшие сутки в Молдавии выявили 1258 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:26 03.04.2021 Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от COVID-19. Об этом он заявил порталу Infobae. Читайте также: Заразившийся SARS-CoV-2 президент Аргентины заявил о важности вакцины

20:38 03.04.2021 Более 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 3 апреля сообщила Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 3,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:49 03.04.2021 За последние сутки на планете Земля зафиксировано 662 690 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире составляет 129 902 402. Такие данные приводит 3 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 662 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:52 03.04.2021 В мире число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, приближается к отметке 2,9 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Читайте также: В мире от COVID-19 умерли свыше 2,8 млн человек

22:50 03.04.2021 В Аргентине коронавирусом после проведенной вакцинации заразились 0,2% граждан страны, сообщили 3 апреля в национальном министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Аргентине коронавирусом заразились менее 0,2% вакцинированных

23:14 03.04.2021 Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал повторный тест на коронавирус, который подтвердил заражение. Об этом 3 апреля сообщили в администрации главы государства. Читайте подробнее: Президент Аргентины сдал повторный тест на SARS-CoV-2

23:32 03.04.2021 Более 44 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Турции за минувшие сутки. Об этом 3 апреля сообщает минздрав республики. Читайте также: В Турции за сутки выявили более 44 тыс. носителей SARS-CoV-2

05:13 04.04.2021 Предприятие полностью перейдёт на производство однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson после ошибки, приведшей к потере 15 млн доз препарата. Об этом: Производство вакцины AstraZeneca прекращено на заводе в Балтиморе в США

08:18 04.04.2021 23 780 человек были вакцинированы от коронавирусной инфекции в Узбекистане за три дня, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Узбекистане за три дня от SARS-CoV-2 вакцинировали 23780 человек

08:48 04.04.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 13 738 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 4 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине за сутки выявили 13738 случаев заражения коронавирусом

09:12 04.04.2021 В Узбекистане за сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Узбекистане выявили более 190 новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:48 04.04.2021 В Киргизии за сутки подтвердили 172 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 4 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: В Киргизии с начала пандемии выявили более 89 тыс. носителей SARS-CoV-2

10:57 04.04.2021 В резерве у Азербайджана имеется один миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил 4 апреля заместитель министра здравоохранения республики Виктор Гасымов, сообщает новостное агентство Trend. Подробности в материале: Азербайджан имеет в резерве миллион доз вакцины от SARS-CoV-2

12:49 04.04.2021 В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 24 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 32 носителя SARS-CoV-2

14:45 04.04.2021 В Белоруссии за сутки выявили 1239 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: В Белоруссии с начала пандемии выявили более 318 тыс. носителей SARS-CoV-2

15:44 04.04.2021 Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»), являющейся одним из турниров серии Большого шлема, может быть в нынешнем году перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такую возможность 4 апреля не исключила французский министр спорта Роксана Марасиняню, ее слова приводит Tennis Majors. Читайте подробнее: Теннисный турнир «Ролан Гаррос» могут перенести из-за пандемии

17:21 04.04.2021 В Польше за минувшие сутки выявили более 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 апреля сообщает минздрав страны. Читайте также: В Польше за сутки выявили почти 23 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

18:37 04.04.2021 Почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки. Об этом 4 апреля сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:06 04.04.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 2,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 апреля свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:43 04.04.2021 Указ, в соответствии с которым на Украине создаётся национальный план вакцинации населения от COVID-19, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом 4 апреля сообщается на сайте офиса украинского лидера. Читайте подробнее: Зеленский подписал указ о создании нацплана вакцинации от COVID-19

19:54 04.04.2021 За минувшие сутки в Молдавии выявили 693 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили почти 700 носителей SARS-CoV-2

20:56 04.04.2021 Материал газеты The New York Times о том, что в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Проиграли и капитулировали» — в США остановили выпуск AstraZeneca

21:15 04.04.2021 В Соединенных Штатах началась четвертая волна коронавируса, заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм. Читайте также: Эпидемиолог сообщил о начале четвертой волны COVID-19 в США

21:19 04.04.2021 За последние сутки на планете Земля зафиксировано 510 365 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире составляет 130 422 190. Такие данные приводит 4 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 510 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:26 04.04.2021 Почти 67 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки во Франции. Об этом 4 апреля сообщила санитарная служба страны. Об этом: Во Франции за сутки выявили более 66 тыс. носителей SARS-CoV-2

23:37 04.04.2021 Во Франции расследуют информацию СМИ о том, что несколько министров участвовали в нелегальных вечеринках в ресторанах и клубах, которые тайно работали в период карантина. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен. Читайте подробнее: Во Франции министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

01:11 05.04.2021 В Киеве с 5 апреля в связи с ростом заболеваемости закрываются все детские сады, а школы переходят на удалённый формат обучения. Право проезда на общественном транспорте получат только работники важнейших для города предприятий и организаций. Читайте подробнее: В Киеве вступили в силу более строгие ограничительные меры

08:09 05.04.2021 Бишкек. Киргизия meria. kg

08:12 05.04.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 473 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 470 носителей коронавируса

08:24 05.04.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 8497 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили почти 8,5 тыс. носителей коронавируса

08:43 05.04.2021 За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 136 пациентов и потому их общее число превысило 204,1 тыс. Об этом 5 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Мексике за сутки от COVID-19 скончались 136 пациентов

08:46 05.04.2021 В Венесуэле ограничительные меры, введённые две недели назад, будут действовать ещё в течение как минимум семи дней. О своём решении продлить карантин президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил накануне, 4 апреля. Об этом сообщает Republic. Об этом: В Венесуэле на неделю продлили карантин

08:54 05.04.2021 За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 31,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 31,3 тыс. носителей коронавируса

08:56 05.04.2021 За сутки на Украине выявили 10 179 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий заражения скончались 254 человека. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. носителей коронавируса

08:58 05.04.2021 За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает министерство здравоохранения страны Читайте подробнее: В Италии за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:11 05.04.2021 Польский вице-премьер-министр, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский 4 апреля заявил в интервью телеканалу Republika, что «пандемия коронавируса в Польше должна закончиться уже через несколько месяцев». Читайте также: Качиньский о пандемии в Польше: «Закончится уже через несколько месяцев»

09:26 05.04.2021 Парламент Венесуэлы принял решение временно прервать свою работу в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса. «Руководство [парламента страны] обращается к народу Венесуэлы с целью проинформировать о том, что решено отменить сессии Национальной ассамблеи с понедельника, 5 апреля, по пятницу, 9 апреля», — говорится в сообщении Родригеса. Читайте также: Парламент Венесуэлы приостановил работу из-за пандемии коронавируса

09:31 05.04.2021 В результате того, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин от COVID-19, создалась нехватка данных препаратов для развивающихся государств. Об этом 5 апреля заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью, которое обнародовано пресс-службой китайского МИД. Читайте также: Глава МИД КНР обвинил богатые страны в создании нехватки вакцин в мире

09:38 05.04.2021 Компания Pfizer приостановила поставки вакцины против коронавируса в Израиль до тех пор, пока кабинет министров не соберется для утверждения соглашений с производителем вакцины. Представители компании возмущены тем, что Израиль не оплатил предыдущую партию вакцин, сообщило Армейское радио 4 апреля. Подробности в материале: Компания Pfizer прекратила поставки вакцины от COVID-19 в Израиль

09:45 05.04.2021 Уровень распространения SARS-CoV-2 в Польше снизился на 10−13%, и этот показатель становится устойчивым. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 4 апреля в интервью Polskie Radio. Об этом: В Польше снизился уровень распространения коронавируса

09:50 05.04.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 629 человек. Об этом 5 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 32

10:01 05.04.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть одобрена для экстренного использования на территории Индии в течение ближайших десяти дней. Об этом 5 апреля сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в местных медицинских кругах. Читайте также: Вакцину «Спутник V» могут одобрить в Индии в ближайшее время — The Hindu

10:33 05.04.2021 На сегодняшний день сообщений о подделке вакцины от COVID-19 «Спутник V» в России не было, однако на территории Мексики такой случай произошел. Об этом 5 апреля рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. Об этом: Гинцбург прокомментировал ситуацию с подделкой «Спутника V»

11:05 05.04.2021 В ходе массовой вакцинации в прошедшие пасхальные выходные (2−4 апреля) в Эстонии прививку от коронавирусной инфекции получили 17 022 человека. Об этом сообщили в Департаменте здоровья Эстонии, отметив, что это рекордное число вакцинированных за такое время. Читайте подробнее: За пасхальные выходные в Эстонии вакцинировано рекордное число человек

11:06 05.04.2021 Жительница испанской провинции Астурия попала в больницу после того, как привилась препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Europa Press. Отмечается, что медики поставили женщине диагноз «церебральный тромбоз венозных синусов». Читайте подробнее: В Испании женщина попала в больницу с тромбозом после вакцины AstraZeneca

11:13 05.04.2021 Правительство Южной Кореи призывает население соблюдать карантинные требования, поскольку страна может находиться на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра здравоохранения Квон Док Чхоля. Об этом: Жителей Южной Кореи призвали соблюдать антиковидные правила

11:14 05.04.2021 С понедельника, 5 апреля, все прибывающие в Эстонию лица должны будут соблюдать 10-дневную изоляцию, вне зависимости от государства, откуда они прибывают. Об этом в интервью Raadio 4 сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Об этом: В Эстонии введена 10-дневная изоляция для всех прибывающих в страну

11:19 05.04.2021 В столице Украины из-за жёстких ограничений произошёл транспортный коллапс. Подробности в материале: В Киев зафиксировали огромные пробки в первый день карантина

11:33 05.04.2021 С призывом прекратить политическую борьбу для того, чтобы воспользоваться небольшой передышкой перед новой волной пандемии коронавирусной инфекции, и сосредоточиться на преодолении вызванного ею экономического кризиса обратился к президенту Молдавии Майе Санду и другим политикам лидер молдавской Партии социалистов, контролирующей большинство в парламенте страны, и экс-глава республики Игорь Додон. Он написал об этом 5 апреля в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Додон призвал прекратить политическую борьбу в Молдавии на фоне пандемии

11:38 05.04.2021 Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Коронавирусом за границей заразились 4129 граждан Индонезии

11:44 05.04.2021 В Южной Корее продолжает расти число случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили свыше 440 носителей новых штаммов коронавируса

11:46 05.04.2021 В 2021 году ожидается снижение продаж на автомобильном авторынке в Испании по сравнению с 2019 годом, сообщил менеджер по связям с общественностью Ассоциации автодилеров Испании Хуан Луис Лопес. Он связал такую тенденцию с тем, что «вакцинация населения страны идёт медленнее, чем ожидалось». Об этом: В Испании не ожидают восстановления авторынка в 2021 году

11:50 05.04.2021 На территории Пакистана с 4 апреля начали использовать в ходе прививочной кампании от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщает местная газета The Nation. Читайте подробнее: В Пакистане началась вакцинация препаратом «Спутник V»

11:54 05.04.2021 В Анголу доставлена пожертвованная Китаем вакцина от COVID-19. xinhuanet.com

12:08 05.04.2021 В Латвии за нарушение режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, было выписано более 27 000 штрафов. Об этом сообщили в Государственной полиции Латвии со ссылкой на собственные данные. Об этом: В Латвии собрано ковид-штрафов на 283000 евро

12:13 05.04.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили трёх носителей коронавируса

12:43 05.04.2021 Первую дозу вакцины от коронавируса получили 8 629 182 жителя Индонезии, сообщает Antara. Об этом: Более 8 млн жителей Индонезии сделали первую инъекцию вакцины от COVID-19

13:01 05.04.2021 Сразу 59,7% испанцев выступают против въезда в страну туристов в условиях ограничений, принятых властями и касающихся передвижения между регионами и внутри них. Об этом говорится в данных опроса, подготовленного социологическим центром Sigma Dos для испанской газеты Mundo. Отмечается, что 30,8% испанцев выражают более либеральный взгляд на эту проблему и были бы не против въезда в страну иностранцев, но лишь при условии более строгих мер контроля. Об этом: Большинство жителей Испании выступают против въезда туристов в страну

13:05 05.04.2021 Несмотря на критику в адрес правительства, уровень доверия отдельным членам кабинета министров Швеции относительно стабилен. Лучше всех проявляет себя министр здравоохранения и социальных дела Лена Халленгрен, которую политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон назвал потенциальным преемником действующего премьер-министра Стефана Лёвена. Об этом он заявил в эфире телеканала. Читайте подробнее: В Швеции назвали возможного преемника нынешнего премьер-министра

13:06 05.04.2021 Согласно данным последнего опроса Novus, доверие граждан Швеции к министру здравоохранения и социальных дел Лене Халленгрен продолжает стремительно расти. Уровень доверия другим министрам также относительно стабилен, несмотря на всю критику действий правительства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции резко вырос уровень доверия главе минздрава на фоне пандемии

13:13 05.04.2021 Представители различных общественных движений Латвии активно продвигают в социальных сетях идею созданию полноценного телеканала для тех, кто не согласен с действиями властей в связи с коронавирусом. Читайте подробнее: В Латвии готовы создать телеканал для ковид-диссидентов

13:14 05.04.2021 Предприниматели Полтавы заблокировали движение в центре города, требуя отменить карантинные ограничения. Читайте также: В украинской Полтаве недовольные жёстким карантином перекрыли улицы

13:18 05.04.2021 В ближайшую неделю поставки вакцины от COVID-19 в скандинавские страны резко возрастут. Об этом сообщает радиостанция Danmarks Radio. Читайте подробнее: В Швеции, Дании и Норвегии ожидают увеличения поставок вакцины от COVID-19

13:25 05.04.2021 На этой неделе Швеция получит 545 670 доз вакцины от COVID-19, что почти вдвое превысит объемы прошлой недели. В связи с этим Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции, считает, что это приведет к существенному ускорению темпов вакцинации населения. Об этом он заявил в интервью газете Dagens Nyheter. Об этом: В Швеции анонсировали существенное ускорение темпов вакцинации населения

13:36 05.04.2021 В течение этой недели в Стокгольме от COVID-19 начнут прививать жителей 1946 года рождения и старше. Однако в одном из крупнейших выставочных центрах Стокгольме Älvsjömässan за сутки согласились привиться только 500 человек, что составляет только треть от возможного количества посетителей. Об этом сообщила газета Fria Tider. Об этом: Пожилые жители Стокгольма не хотят записываться на вакцинацию — Fria Tider

13:36 05.04.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 3712 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 3712 носителей коронавируса

14:00 05.04.2021 Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на 14 дней, до 19 апреля 2021 года, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии снова продлили ограничения по коронавирусу

14:37 05.04.2021 Большая часть жителей Испании (59,7%) считает, что на период действия в стране ограничений на передвижение между регионами, связанных с пандемией коронавируса, нужно запретить въезд на испанскую территорию граждан других стран. Это 5 апреля следует из данных социологического опроса, обнародованного газетой El Mundo. Об этом: 59% жителей Испании выступают против въезда иностранцев в страну — опрос

14:38 05.04.2021 Пункт вакцинации против коронавируса в Мексике. (сс) Wotancito.

15:08 05.04.2021 Вакцина против коронавируса ButanVac, разработанная в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

15:10 05.04.2021 Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из фармацевтических компаний Индии о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ. «РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: РФПИ договорился с Индией о производстве 100 млн доз «Спутника V» в год

15:56 05.04.2021 В Южной Корее ввели штрафные санкции за нарушения антиковидных правил. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Читайте также: В Южной Корее ввели штрафы за нарушения антиковидных правил

16:18 05.04.2021 Дезинфекция рук в метро Франции. (сс) Jacques Paquier

16:20 05.04.2021 5 апреля в Польшу доставили 870 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил глава Правительственного агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский во время пресс-конференции. Об этом: В Польшу доставили еще 870 тысяч доз вакцины Pfizer

16:31 05.04.2021 В столице Украины водители маршруток отказываются работать и массово увольняются из-за карантинных ограничений. Об этом рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко. Читайте также: В Киеве из-за карантина начали увольняться водители маршрутных такси

16:56 05.04.2021 Признание неудачными результатов кампании по вакцинированию пожилых людей против коронавируса является прямым следствием того, что власти Эстонии ошибочно полагают: люди старше 60 лет так же разбираются в интернете, как и их более молодые сограждане. Об этом: Кампанию вакцинации пожилых в Эстонии признали неуспешной

16:56 05.04.2021 Признание неудачными результатов кампании по вакцинированию пожилых людей против коронавируса является прямым следствием того, что власти Эстонии ошибочно полагают: люди старше 60 лет так же разбираются в интернете, как и их более молодые сограждане. Подробности в материале: Кампанию вакцинации пожилых в Эстонии признали неуспешной

17:08 05.04.2021 Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил в течение 2−3 дней провести вакцинацию от COVID инвалидов, находящихся в СИЗО заключенных, а также людей без определенного места жительства. Читайте подробнее: В Монголии планируют вакцинировать от COVID по 30000 человек в день

17:42 05.04.2021 Кошки, собаки и тигры могут заразиться COVID от людей, утверждает Всемирная организация здравоохранения.

17:52 05.04.2021 Российско-сербский договор о передаче технологий производства вакцины «Спутник V» подписан сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» (Сербия). Читайте подробнее: Сербия и РФПИ подписали договор о технологиях производства «Спутника V»

18:07 05.04.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено 34 282 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили около 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

18:15 05.04.2021 Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи не думает, что правительство США займется проектом паспортов вакцинации, а вот частные предприятия, возможно, смогут что-то сделать с этой идеей. Об этом 5 апреля Фаучи заявил в подкасте Politico Dispatch. Об этом: Фаучи: правительство США навряд ли займется паспортами вакцинации

18:29 05.04.2021 Киргизские власти ведут переговоры с руководством российского Минздрава по вопросу о стоимости вакцины от коронавируса, которая в среднем составляет $8 — $10 за дозу. Подробности в материале: Киргизия потратит $2,5 млн на покупку российской вакцины «Спутник V»