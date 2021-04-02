Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал идею вакцинации от коронавируса нелегальных мигрантов, невзирая на их статус, заявила 1 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С таким заявлением Псаки выступила во время ежедневного брифинга для прессы. По ее словам, американский лидер поддерживает распространение вакцины как можно большему числу людей.

«Чем больше вакцинировано людей, независимо от того, есть ли у них документы или нет, тем в большей безопасности мы как страна, и это, безусловно, точка зрения президента», — подчеркнула Псаки.

Доступ к вакцине для нелегальных иммигрантов был острой темой с тех пор, как стали доступны прививки.

В условиях кризиса на границе США и Мексики администрация Байдена столкнулась с критикой в связи с недостаточно надежным процессом проверки коронавирус, которые привели к тому, что инфицированные мигранты смогли свободно перемещаться по США.