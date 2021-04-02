Вашингтон, 2 апреля 2021, 13:10 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал идею вакцинации от коронавируса нелегальных мигрантов, невзирая на их статус, заявила 1 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
С таким заявлением Псаки выступила во время ежедневного брифинга для прессы. По ее словам, американский лидер поддерживает распространение вакцины как можно большему числу людей.
Доступ к вакцине для нелегальных иммигрантов был острой темой с тех пор, как стали доступны прививки.
В условиях кризиса на границе США и Мексики администрация Байдена столкнулась с критикой в связи с недостаточно надежным процессом проверки коронавирус, которые привели к тому, что инфицированные мигранты смогли свободно перемещаться по США.