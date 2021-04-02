Москва, , 13:08 — REGNUM В случае возможного усиления группировки войск Североатлантического альянса около Украины Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению своей безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой заявил, что страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить боевую готовность.

Он отметил, что совместные мероприятия Украины и стран НАТО, в том числе совместные военные учения, могут «улучшить» ситуацию с безопасностью в регионе.

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