Пермь, , 13:08 — REGNUM В Перми продавца дверей обвиняют в крупном мошенничестве, жертвами которого стали 80 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

В полицию обратились клиенты магазина. Они заявили, что в отношении них совершены мошеннические действия.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель заключил в 2020 году с клиентами договоры на поставку дверей в течение 45 дней. Однако обязательства не исполнены до сих пор.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Предприниматель находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о наложении ареста на имущество бизнесмена.