Тюмень, , 13:07 — REGNUM Пресс-службу губернатора Тюменской области возглавил Игорь Канев. Об этом сообщила в своём аккаунте на Facebook начальник управления массовых коммуникаций регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич.

«Поздравляю Игоря Канева с дебютом. Игорь, рады видеть в команде!», — написала Гимпелевич.

Из открытых источников известно, что Игорь Канев родился 6 августа 1982 года, окончил Тюменский государственный университет. Ранее работал журналистом телеканала «Тюменское время».