Москва, , 13:05 — REGNUM Россия получила приглашение президента США Джозефа Байдена, направленное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что оно получено по дипломатическим каналам. Деталей пока нет, они уточняются.

«Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали — как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — на климатический саммит, который должен состояться 22−23 апреля в онлайн-формате. Глава Белого дома отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение главы Белого дома Джо Байдена об участии в саммите по климату «в соответствующем порядке», как только оно будет получено по официальным каналам.

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