Москва, 2 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Россия получила приглашение президента США Джозефа Байдена, направленное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Официальный представитель Кремля уточнил, что оно получено по дипломатическим каналам. Деталей пока нет, они уточняются.

«Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали», — пояснил Песков.

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«Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали — как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», —добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — на климатический саммит, который должен состояться 22−23 апреля в онлайн-формате. Глава Белого дома отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение главы Белого дома Джо Байдена об участии в саммите по климату «в соответствующем порядке», как только оно будет получено по официальным каналам.