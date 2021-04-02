Россия получила приглашение Байдена на саммит по климату — Кремль
Москва, 2 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Россия получила приглашение президента США Джозефа Байдена, направленное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что оно получено по дипломатическим каналам. Деталей пока нет, они уточняются.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — на климатический саммит, который должен состояться 22−23 апреля в онлайн-формате. Глава Белого дома отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение главы Белого дома Джо Байдена об участии в саммите по климату «в соответствующем порядке», как только оно будет получено по официальным каналам.