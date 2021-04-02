Калуга, , 13:45 — REGNUM В Калуге до 7 лет лишения свободы грозит 36-летнему водителю троллейбуса, по вине которого серьёзно пострадала женщина-пассажир, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

В феврале 2020 года мужчина, управляя троллейбусом, маршрута № 18 «Дубрава — Кошелев» на остановке по улице Моторной не убедился в полном закрытии задних дверей троллейбуса и в том, что пассажиры благополучно закончили посадку начал движение. В итоге двери зажали кисть левой руки женщины, её проволокло за троллейбусом, пассажирка упала и сильно ударилась о световую опору.

Однако водитель не помог пострадавшей, не вызвал скорую медпомощь и покинул место происшествия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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