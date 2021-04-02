Москва, , 13:13 — REGNUM Прием заявок от предпринимателей столицы на получение субсидий продолжается в Москве. Об этом 2 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о возмещении расходов на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете. Прием заявок на получение субсидии будет происходить до 30 апреля. Максимальный объем выплат составит 700 тыс. рублей, но не более половины расходов.

«В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в 2021 году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат», — заявила вице-мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва номинирована на пять наград европейского этапа World Travel Awards