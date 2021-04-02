Черкесск, , 13:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедший день подтверждены тесты на наличие коронавирусной инфекции у 15 жителей региона. Общее число носителей коронавируса составило 19 713 человек. Такие данные приводит 2 апреля республиканский оперативный штаб на своей странице в Instagram.

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В ковидных госпиталях проходит лечение 121 пациент с диагнозом COVID-19. Остальные заболевшие лечатся в амбулаторном порядке ввиду протекания болезни бессимптомно или в легкой форме.

За прошедшие сутки также выписан из больниц и снят с учета 61 выздоровевший пациент. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 18 927 человек.

Что касается случаев летального исхода, то в Карачаево-Черкесии статистика по ним все еще остается самой низкой среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. От COVID-19 скончался 71 житель республики.