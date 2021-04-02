Белград, , 13:02 — REGNUM Капитанская повязка, брошенная португальским нападающим Криштиану Роналду после матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, продана в Сербии на благотворительном аукционе за €63,8 тыс. Об этом 2 апреля сообщается на портале аукциона.

Отмечается, что на протяжении трёх суток за капитанскую повязку Роналду шла борьба ставок.

Организаторы аукциона сообщили, что деньги будут направлены на лечение больного ребенка.

Напомним, Роналду бросил капитанскую повязку и ушёл с поля после незасчитанного гола в ворота сборной Сербии. Матч сборных Сербии и Португалии завершился вничью — 2:2.

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