Волгоград, , 13:44 — REGNUM Компенсацию морального вреда взыскал суд с Иловлинской центральной районной больницы Волгоградской области. Сотрудник медучреждения скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

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Мужчина работал водителем отделения скорой помощи больницы. Как установил суд, работодатель не обеспечил сотруднику надлежащие условия труда в части профилактики COVID-19. Водитель заразился коронавирусом и скончался от осложнений.

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда с больницы в пользу супруги, сына и нетрудоспособной матери погибшего сотрудника взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому. Решение ещё может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.