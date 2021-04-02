Москва, , 13:02 — REGNUM Налицо резкая эскалация военного противостояния со стороны Киева, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Понятно, что Россия не может не реагировать. Но все ответные меры предпринимаются в пределах российской территории (включая Крым, разумеется)», — подчеркнул сенатор в Facebook.

Он считает маловероятным «мирный» сценарий, сенатор сомневается, что «украинские власти начнут разговаривать с живущими на Юго-Востоке людьми не как с террористами, а как с собственными гражданами, имеющими законные права и интересы».

«Американцы — на марше. И им не нужна стабильная, территориально целостная Украина. Им нужна Украина, ненавидящая Россию. Как и всегда, пытаются разделять и властвовать. Даже когда могут опять погибнуть люди. Украина, окстись!» — призвал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, слухи о грядущей войне с Украиной — не более чем дезинформация, отметил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.

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