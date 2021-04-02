Канберра, , 13:05 — REGNUM Власти Австралии ведут расследование возникновения у одного из жителей страны тромбоза после прививки от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача Австралии Майкла Кидда.

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Уточняется, что 44-летний пациент, который прошел вакцинацию от нового заболевания в марте, был отправлен в медучреждение с серьезным тромбозом и в данный момент находится на лечении в больнице Мельбурна.

«Этот случай в настоящее время расследует Администрация терапевтических средств (TGA), завтра утром будет проведено собрание, на нем будет рассмотрен этот случай и будет определено, может ли он быть связан с вакциной AstraZeneca», — сказал Кидд.

«Если вам сделали вакцину AstraZeneca и с четвертый по 20 день после вакцинации вы испытываете непрекращающиеся головные боли или другие тревожные симптомы, вам стоит обратиться за медицинской помощью», — также добавил он.

При этом, указывается, что хотя австралийские власти ведут расследование связи появления у пациентов тромбоза с вакцинацией препаратом AstraZeneca, они отмечают что риск заразиться коронавирусной инфекцией намного больше, чем «вероятная угроза редкого нарушения свертываемости крови после вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австралии мужчина попал в больницу из-за того, что у него через несколько дней после прививки от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca развился тромбоз.