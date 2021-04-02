Москва, , 13:01 — REGNUM На начало 2021 года в России было зарегистрировано 43,7 млн легковых машин. Об этом 2 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На начало отчетного периода в России насчитывалось свыше 14 млн авто С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»), 11,37 млн машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), 8,44 млн единиц сегмента В (небольшой автомобиль), а на сегмент D приходится 2,85 млн авто.

Самым малочисленным является сегмент B+ (длина кузова этого класса авто составляет от 3700 до 4300 мм, а ширина не превышает 1700 мм). Он насчитывает всего более 2,4 млн легковых авто.

Наиболее часто встречающаяся марка в России — Lada. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 13,36 млн автомобилей российской марки.

Следом расположилась Toyota — 3,43 млн единиц. На третьем месте оказались машины Hyundai. Их число в России составляло 2,1 млн экземпляров. Также в России числятся 2,05 млн автомобилей Renault и 2,04 млн машин Nissan.

Напомним, самым распространенным типом кузова среди легковых автомобилей в России является седан.

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