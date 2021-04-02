Джакарта, , 12:59 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан признал, что ему повезло, что президент Джоко Видодо ранее занимал пост мэра столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, правительство Джакарты обсуждает с центральными властями интеграцию транспортной сети.

Глава государства признался, что ранее на посту губернатора также был обеспокоен проблемами транспорта.

Напомним, губернатор столицы Индонезии стремится создать в столице интегрированную транспортную сеть, чтобы пассажиры могли с легкостью пересаживаться с поезда на автобус.

Читайте ранее в этом сюжете: В индонезийском городе снова откроют кинотеатры