Джакарта, 2 апреля 2021, 12:59 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан признал, что ему повезло, что президент Джоко Видодо ранее занимал пост мэра столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
По его словам, правительство Джакарты обсуждает с центральными властями интеграцию транспортной сети.
Глава государства признался, что ранее на посту губернатора также был обеспокоен проблемами транспорта.
Напомним, губернатор столицы Индонезии стремится создать в столице интегрированную транспортную сеть, чтобы пассажиры могли с легкостью пересаживаться с поезда на автобус.
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