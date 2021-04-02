Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратове готовятся к предстоящему празднованию 60-летнего юбилея со дня полета в космос Юрия Гагарина. Городская администрация запланировала программу мероприятий, посвященных этому событию.

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В связи с эпидемиологической ситуацией в традиционный план торжеств внесли коррективы. Так, 10 апреля с 13:00 до 19:00 (местное время) на улице Волжской и проспекте имени Кирова состоится культурная акция «Солнечная система!». Улицы поделят на зоны в виде планетарной модели солнечной системы. Будут установлены 3D фотозоны, выставки декоративно-прикладного творчества, работ изобразительного искусства, тематические площадки, на улицах зазвучит фоновая музыка. Праздничное настроение гостям областного центра и его жителям будут создавать волонтеры и артисты в тематических костюмах.

С 10 по 12 апреля по центральным улицам пройдут бесплатные пешеходные экскурсии «Саратов. Космос. Гагарин». Учреждения социальной сферы организуют в онлайн режиме конкурсы, праздничные концерты, фестивали, выставки, поэтические марафоны, экскурсии, флешмобы, спектакли, а также Всероссийские акции федерального и регионального значения.

Завершит все праздничные мероприятия, посвященные 60-летию полета в космос, салют в 22:00 на Соколовой горе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовском областном музее краеведения до 15 сентября можно посетить выставку «Соколы», «Орланы» и другие истории космической одежды», подготовленную московским музеем космонавтики к 60-летию первого полёта человека в космос.

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