Москва, 2 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Несмотря на растущую нефть и ослабление доллара, в ходе торгов 1 апреля рубль потерял почти 1% в паре с американской валютой, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Игроки решили ликвидировать часть длинных позиций после роста российской валюты к недельным максимумам днем ранее. В итоге пара доллар/рубль, которая закрылась неподалеку от максимумов 76,30 руб., сегодня, 2 апреля, стартовала с медвежьим гэпом, расположившись лишь немногим ниже уровня 76 руб.

Попытки роста рубля продолжают сменяться продажами, что подтверждает низкую привлекательность нашей валюты в условиях напряженного санкционного фона. При этом потери рубля несколько ограничиваются ростом нефтяных цен, которые 1 апреля повысились несмотря на решение ОПЕК+ о переходе к плавному наращиванию добычи с мая.

Также стоит отметить, что в последние дни доллар на рынке Форекс чувствует себя менее уверенно, что происходит преимущественно за счет снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая ушла под отметку 1,7%.

В ближайшей перспективе понижательные риски для рубля сохраняются. Позднее сегодня выйдет блок важной статистики по американскому рынку труда, который может повлечь покупки доллара в случае выхода сильных показателей. Также движения на рынке могут быть искажены фактором тонких торгов — большинство площадок уже закрыты по случаю Страстной пятницы.

Ближайшим ориентиром для пары доллар/рубль выступает отметка 76 руб. Недельное закрытие над этим уровнем усугубит краткосрочные технические перспективы российской валюты.

В случае с парой евро/рубль сохраняется риск тестирования психологического уровня 90 руб. ввиду улучшения общего самочувствия единой валюты после выхода сильных показателей деловой активности в еврозоне», — пояснил эксперт.

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