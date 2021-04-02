Барнаул, 2 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Пациенты, которым в России продолжают назначать немецкий препарат «Суксилеп», оказались в затруднительном положении. Как сообщают «Вести-Алтай», данное лекарство практически невозможно ни получить по льготному отпуску, ни купить за деньги самостоятельно. В Алтайском крае крае в нём нуждаются 64 человека с эпилепсией, в основном — дети.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

«В закромах Родины лежит закупленный ещё в прошлом году запас для федеральных льготников — 120 упаковок. Но этого, по примерным прикидкам, хватит всего на пару месяцев. С региональными получателями ещё сложнее. В 2020 году такой человек был всего один, для него закупить успели. Но буквально за последние месяцы назначение на препарат выписали новым пациентам», — сказано в видеосюжете ГТРК «Алтай».

По словам заместителя начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности краевого минздрава Светланы Поповой, объявленными тендерами на закупку медикамента никто не заинтересовался. В итоге «Суксилеп» не достать сейчас даже за собственные деньги, хотя люди уже готовы выложить немалые семь тысяч рублей за упаковку.

Как сообщало ИА REGNUM, этосуксимид (торговое наименование «Суксилеп») — это оригинальный препарат, более 50 лет назад разработанный компанией «Йенафарм», которая входит в состав холдинга «Байер». В рамках стратегии инновационного развития компанией «Байер» в 2004 году было принято решение о передаче ряда терапевтических препаратов, включая «Суксилеп», компании Mibe GmbH. Тем не менее в рамках действующего до конца 2009 года соглашения о совместной промоции, компания «Байер» продолжала поставлять «Суксилеп» в Россию.

По истечении срока действия соглашения на глобальном уровне было принято решение его не продлевать, о чем были своевременно оповещены российские поставщики. Чтобы поддержать пациентов и специалистов в области здравоохранения, в апреле 2011 года компания «Байер» проработала возможность организации производства и поставки дополнительной партии «Суксилепа» в количестве, которое позволит обеспечить потребности пациентов на срок не превышающей 1,5 года. За это время ответственные лица должны были найти возможность обеспечить больных необходимой терапией: либо переключить пациентов на другой препарат, либо организовать производство препарата на территории РФ.

Читайте также: «Байер» временно возобновляет поставку лекарства для больных эпилепсией