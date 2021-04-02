Ташкент, , 12:55 — REGNUM В 2023 году Ташкент примет чемпионат мира по боксу среди взрослых. Об этом 2 апреля заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев на пресс-конференции в олимпийском комитете Узбекистана.

В министерстве физической культуры и спорта республики отметили, что ранее чемпионат мира по боксу не принимала ни одна страна Туркестана. Дата проведения турнира и другие подробности будут объявлены позже.

Напомним, 20-й чемпионат мира по боксу прошел 7−21 сентября 2019 года в Екатеринбурге. Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете. Узбекистанские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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