Нальчик, , 12:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии суд вынес решение по делу об избиении учителя лицея №2 города Нальчика. Двоих обвиняемых в умышленном причинении вреда здоровью жителей Нальчика признали виновными и назначили им по два года лишения свободы, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, дело было рассмотрено в особом порядке, наказание — условное, кроме того, приговор принят с отсрочкой его исполнения сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в школе столицы Кабардино-Балкарии произошел 27 ноября 2020 года. Двое родственников учащегося лицея пришли в учебное учреждение во время уроков и избили педагога. Причиной якобы стал конфликт между учителем и учеником.

Известно, что преподаватель истории после инцидента попал в больницу и до сих пор не вернулся к работе. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии, но когда приступит к работе, пока неизвестно.

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