Москва, , 12:49 — REGNUM Посольство Хорватии в России с 1 апреля 2021 года возобновило прием документов на выдачу виз российским гражданам для туристических, деловых или частных поездок, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Хорватию могут въехать туристы из России, вакцинированные «Спутником V», или со справкой об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Виза оформляется за три месяца до даты поездки и даёт разрешение для пребывания до 90 дней.

Получить визы можно в посольстве Хорватии в Москве или в визовых центрах в 18 городах России. Отмечается. что в отличие от шенгенской визы, для получения визы в Хорватию не нужно сдавать биометрию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хорватии разработали и запустили проект Safe stay in Croatia, нацеленный на безопасное пребывание туристов в стране.

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