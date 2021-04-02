село Юрла, , 12:48 — REGNUM В Пермском крае в поселке Юрла с крыши здания администрации на чиновницу обрушилась большая снежная масса, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 19 марта. У женщины сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, информирует издание «Парма-Новости».

Глава Юрлинского округа Татьяна Моисеева отметила, что знает о происшествии. По ее словам, снежная масса частично зацепила женщину.

В то же время руководитель подрядчика, обслуживающего здание администрации, Ирина Половникова заявила, что пострадавшая чиновница «всё выдумала».

В распоряжении СМИ появилось видео с камер наблюдения. Оно свидетельствует о том, что на женщину обрушилась снежная глыба. Пострадавшая чиновница отказывается общаться с журналистами. По данным издания «Парма-Новости», на неё оказывается психологическое давление со стороны руководства вплоть до увольнения.

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