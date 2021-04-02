Воронеж, , 12:47 — REGNUM В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны был вынужден оплатить ущерб, оцененный в 2,5 млн рублей, причиненный другому собственнику действиями управляющей компании. В ситуацию вмешалась прокуратура, направив иск в защиту прав ветерана, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля старший помощник прокуратуры области Михаил Усов.

В мае 2019 года в многоквартирном доме на улице Лизюкова из-за технической неисправностью на стояке горячего водоснабжения в квартире 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны было залито несколько квартир. Как установлено, вина за аварию лежит на управляющей компании, сотрудники которой не приняли мер по своевременному осмотру и устранению неисправности запорно-регулирующего оборудования в квартире ветерана.

«Не желая нести материальную ответственность, связанную с возмещением стоимости проведенного ремонта, недобросовестные сотрудники управляющей компании убедили ветерана в том, что залитие квартир других собственников произошло по его вине. Введенный в заблуждение, и руководствующийся моральными принципами пожилой человек отдал все имеющиеся у него сбережения в размере более 2,5 млн рублей пострадавшим собственникам квартир для возмещения расходов, связанных с ремонтом», — сообщил Михаил Усов.

Прокуратура области, где узнали о ситуации, направила иск в суд в интересах ветерана Великой Отечественной войны о взыскании с управляющей компании в его пользу убытков, причиненных залитием квартир. При рассмотрении иска в первой инстанции УК предоставила в суд акты технического обследования, которые содержали недостоверные сведения о причинах коммунальной аварии, в итоге суд отказал в удовлетворении иска прокурора.

Судебное постановление было обжаловано прокуратурой в Воронежский областной суд. По ходатайству прокурора проведена судебная экспертиза, подтвердившая доводы прокурора о вине управляющей компании в причинах возникновения коммунальной аварии. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда решение районного суда отменено, принято новое решение об удовлетворении иска прокурора и возмещении ущерба ветерану в размере 2,5 млн рублей, оно вступило в законную силу.