Златоуст, Челябинская область, , 12:47 — REGNUM В Челябинской области житель Златоуста задержан за преступления, совершённые в 1998 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, ночью 19 мая он изнасиловал 38-летнюю женщину и убил. Всё это произошло в безлюдном месте. Спустя много лет его, наконец, раскрыли. По данным следствия, обвиняемый признался в совершении преступлений и подтвердил свои показания во время следственных действий на месте.

Сейчас СКР требует у суда водворить задержанного в СИЗО. Расследование преступлений уже находится в завершающей стадии, добавили в ведомстве.